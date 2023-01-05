بعد 6 محاولات فاشلة مجلس النواب الأمريكي يقرر تأجيل التصويت لظهر الخميس لاختيار رئيس له

قرر مجلس النواب الأمريكي، بعد 3 محاولات فاشلة في يوم واحد لانتخاب رئيس له، تأجيل التصويت حتى ظهر اليوم الخميس.

وتمت الموافقة على اقتراح تأجيل التصويت من قبل 216 عضوا من الحزب الجمهوري، بينما رفض الاقتراح 214 عضوا في مجلس النواب غالبيتهم من الديمقراطيين.

ولأول مرة منذ 100 عام، فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له، وذلك بعد 6 محاولات خلال يومين، كل ذلك انتهى دون جدوى بسبب المعارضة الداخلية الحزبية لزعيم الفصيل الجمهوري كيفين مكارثي.

وكان مكارثي قد دعا في السابق إلى استمرار المشاورات وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل وسط.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل انتخاب رئيس مجلس النواب، لا يمكن لأعضاء الكونغرس أداء القسم وبدء النشاط التشريعي.

المصدر: نوفوستي