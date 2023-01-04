مجلس النواب الأمريكي يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيسه

فشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الأربعاء للمرة السادسة خلال يومين، في انتخاب رئيس له.

وذكر مراسل RT في واشنطن أن المجلس رفع الجلسة الليلة حتى الثامنة مساء.

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وأفاد بأن التصويت السابع سيعقد على الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم تأجيل التصويت لذلك الوقت من أجل إعطاء الفرصة للجمهوريين للتفاوض.

وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي، على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيسا للمجلس.

في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري، تشيب روي بايرون دونالد، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتا داعما له.

وتعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأمريكي أي رئيس له في الاقتراع الأول.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج انتخابات الكونغرس النصفية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

المصدر: RT + وكالات