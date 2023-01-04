ترامب يحث الجمهوريين على دعم مكارثي الذي يواجه سيناريو بيلوسي

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمهوريين على التصويت لزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في انتخابات رئيس مجلس النواب، بعد فشل التصويت لصالحه 3 مرات.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية "تروث": "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن".

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وأضاف: "لا تحولوا نصرا عظيما (الانتخابات النصفية) إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

وفشل مكارثي في محاولته الأولى والثانية والثالثة لتولي منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

هذا، وأعلن زعيم الأغلبية في الحزب الجمهوري مواصلة التنافس في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأمريكي، خلال الجولة الرابعة المقررة، الأربعاء، بعد فشله في ثلاث جولات بسبب خلافات بين النواب الجمهوريين، فيما أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب دعمه له.

وقال إنه سيواصل التنافس على منصب رئيس مجلس النواب، رغم فشله في حصد الأصوات اللازمة خلال 3 جولات تصويت، بعد تمرّد 20 من أعضاء حزبه ضده، في سابقة لم تحدث منذ قرن.

وحصل مكارثي في الجولتين الأولى والثانية على 203 أصوات، متخلفا عن الديمقراطي زعيم الأقلية حكيم جيفريز، الذي كان ترشحه رمزيا، لكنه حصل على أصوات 212 ديمقراطيا كاملة، ليتوحد حزبه خلفه، فيما استشرى الانقسام بالناحية الأخرى من المجلس.

ويحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب أغلبية من 218 صوتا، وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الثلاث.

المصدر: وكالات