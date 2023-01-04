باكستان ترشح أردوغان لجائزة "نوبل" للسلام

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد صادق سنجراني، ترشيحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة "نوبل" للسلام، تقديرا له على جهوده خلال الأزمة الأوكرانية ومنع وقوع كارثة عالمية.

وقال سنجراني، في بيان إنه نيابة عن الشعب الباكستاني ومجلس الشيوخ، تم ترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام لجهوده خلال الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تحولت إلى "نقطة اشتعال نووي" يمكن أن تؤدي إلى دمار للعالم أجمع.

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وأضاف أن أردوغان بمفرده منع وقوع كارثة عالمية بجهوده الكبيرة والمبادرات الفعالة في الوقت المناسب مع الجانبين الروسي والأوكراني.

ونوه إلى أنه من خلال اتفاقية ممر الحبوب، تم إنقاذ المنطقة من جوع مدمر، مؤكدا أن أردوغان رجل دولة حقيقي، وأنه زعيم شعب يعمل من أجل خير ورفاهية بلده والمنطقة والعالم.

وأكد أن أردوغان يواصل العمل لإزالة سوء الفهم حول التعاليم الإسلامية والدفاع عن حقوق جميع الناس على قدم المساواة، معربا عن سعادته بترشيح الرئيس التركي لجائزة نوبل للسلام.

وأعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وأواخر ديسمبر الماضي أنه تقدم بطلب لترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام.

المصدر: الأناضول