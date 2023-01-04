"داعش" يتبنى تفجيرا استهدف نقطة تفتيش بمطار عسكري في أفغانستان

أعلن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان مسؤوليته عن تفجير قرب نقطة تفتيش في المطار العسكري بالعاصمة الأفغانية، الذي قتل وأصيب فيه عدة أشخاص.

الجماعة المحلية المرتبطة بـ "داعش" وتطلق على نفسها اسم "تنظيم الدولة في ولاية خوراسان" قالت في بيان إن هجوم الأحد على نقطة التفتيش في كابل شنه نفس العضو الذي شارك في هجوم على فندق في العاصمة منتصف ديسمبر.

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ونشر التنظيم صورة لمهاجم يدعى عبد الجبار قائلا إنه انسحب بسلام من الهجوم على الفندق بعد نفاد الذخيرة منه، وأضاف أنه فجر سترته الملغومة التي استهدفت جنودا تجمعوا عند نقطة التفتيش.

الجماعة التي تُعد المنافسة الرئيسية لطالبان، زادت هجماتها على أفغانستان منذ استيلاء طالبان على الحكم في 2021، وشملت الأهداف دوريات الحركة وأفرادا من الأقلية الشيعية في البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان، عبد النافع تاكور، قال إن الانفجار في المطار أسفر عن عدد من القتلى والمصابين، دون تحديد الأعداد أو توضيح مزيد من المعلومات. وأضاف أن تفاصيل تحقيق ستنشر لاحقا.

وتحظى نقطة التفتيش المستهدفة، والموجودة على طريق المطار الذي يؤدي إلى عدة أحياء بتشديد أمني، إذ تؤوي وزراء حكوميين وسفارات أجنبية وقصر الرئاسة.

يذكر أن المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، كان أعلن في وقت سابق اليوم أن سبعة من أفراد "داعش" على الأقل قتلوا خلال عملية لطالبان في كابل اليوم الأربعاء. وأضاف أن 7 مقاتلين لـ "داعش" أيضا اعتقلوا من مخبئهم في حي شهداي صالحين.

وكانت عملية منفصلة في ولاية نيمروز غرب البلاد قد أسفرت عن اعتقال اثنين آخرين من التنظيم.

المصدر: "أسوشيتد برس"