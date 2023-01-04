حكومة طالبان: مقتل 7 عناصر في "داعش" بعملية أمنية في كابل
AP
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أعلنت حكومة طالبان القضاء على 7 عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، والقبض على 9 آخرين بعمليات أمنية في كابل وولاية نيمروز جنوبي البلاد.
ونشر متحدث باسم الحكومة عبر "تويتر"، أنه القوات الأمنية "نفذت عملية أمنية في منطقتي كالاتشا والشهداء بالعاصمة كابول، وأسفرت عن مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش والقبض على 7 آخرين".
أضاف البيان أن القوى الأمنية نفذت عملية أمنية في ولاية نيمروز أسفرت عن اعتقال اثنين من "داعش".
المصدر: "سبوتنيك"