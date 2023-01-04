حكومة طالبان: مقتل 7 عناصر في "داعش" بعملية أمنية في كابل

أعلنت حكومة طالبان القضاء على 7 عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، والقبض على 9 آخرين بعمليات أمنية في كابل وولاية نيمروز جنوبي البلاد.

إقرأ المزيد

ونشر متحدث باسم الحكومة عبر "تويتر"، أنه القوات الأمنية "نفذت عملية أمنية في منطقتي كالاتشا والشهداء بالعاصمة كابول، وأسفرت عن مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش والقبض على 7 آخرين".

أضاف البيان أن القوى الأمنية نفذت عملية أمنية في ولاية نيمروز أسفرت عن اعتقال اثنين من "داعش".

المصدر: "سبوتنيك"