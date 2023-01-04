بايدن: الصعوبات في اختيار رئيس لمجلس النواب عار علينا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم قدرة الحزب الجمهوري على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، بأنه عار على بلاده.

وقال بايدن: "هذه ليست مشكلتي... هذا عار" علينا و"العالم يراقب ما يحدث في الكونغرس".

وفشل مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات من التصويت في انتخاب رئيس له.

وأفادت قناة CBS News التلفزيونية بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي الأصوات الكافية لانتخابه.

المصدر: نوفوستي