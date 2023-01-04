عام مشاكل يحل على بايدن.. صحيفة تنشر توقعات الأمريكيين للعام 2023

كتب جيمس راينل، في صحيفة "ديلي ميل" أن نتائج استطلاع معهد "غالاب" أظهرت أن الأمريكيين يتوقعون عاما "حافلا" بالمشاكل للرئيس جو بايدن.

وقال راينل إن 1800 شخص شاركوا في الاستطلاع، ورد معظمهم بتشاؤم على أسئلة حول المجالات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والدولية.

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ونقل الصحفي عن منظمي الاستطلاع قولهم: "يستقبل الأمريكيون عام 2023 بارتياب كبير ولديهم أمل ضئيل في أن تهدأ الصعوبات الاقتصادية التي انتهى معها عام 2022".

ويعتبر 8 من كل 10 أمريكيين أن عام 2023 سيكون فترة من الصعوبات الاقتصادية وزيادة الضرائب وعجز الميزانية المتزايد، بينما يعتقد 6 من كل 10 أن الأسعار سترتفع بمعدل كبير.

ويتوقع حوالي 90% ممن شملهم الاستطلاع سنة أخرى من الصراع السياسي، فيما رجح 72% من الأمريكيين زيادة معدلات الجريمة، و56% إضرابات نقابية متعددة.

كما يتوقعون عاما آخر من التوتر الدولي، ويعتقد معظمهم أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم سيضعف، بينما سيزداد نفوذ الصين.

المصدر: نوفوستي