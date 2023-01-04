المستشفيات الألمانية على شفا الإفلاس

أفادت قناة N-TV بأن المستشفيات الألمانية طالبت الحكومة بتوفير تمويل إضافي لدعم القطاع الطبي، تجنبا لإعلان إفلاسها قريبا.

وأضافت القناة، نقلا عن نقابة المستشفيات الألمانية، أن 6% من المستشفيات تعتبر وضعها المالي جيدا، و20% منها تتوقع تحقيق نتائج إيجابية هذا العام.

وأشارت إلى خطاب نقابة ماربورغ لكبار الأطباء VlK، الموجه لوزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الذي يفيد بأن العديد من المستشفيات معرضة لخطر التخلف عن سداد مستحقاتها في الوقت المطلوب، نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج، ونقص الموظفين، وانخفاض عدد المرضى نتيجة لذلك.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة الألمانية، سابقا، أن الحكومة ستخصص مبالغ كبيرة لدعم المستشفيات، بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أن النقابة، تخشى أن تصبح المعضلات التي يعاني منها القطاع الصحي، أمرا ثانويا بالنسبة للحكومة.

وطالب العديد من الأطباء الألمان الحكومة الألمانية ووزارة الصحة ببذل الجهود، لدعم القطاع الصحي، وتحقيق استقراره المالي.

المصدر: نوفوستي