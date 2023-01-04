البابا فرنسيس يصف البابا بنديكتوس بـ"سيد التعليم المسيحي"

أشاد البابا فرنسيس بـ "التفكير الحاد واللطيف" للبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي في 31 ديسمبر الماضي.

وفي تصريح أمام حشود كبيرة أتت لوداع البابا السابق في اليوم الأخير من المشاهدة العامة في كنيسة القديس بطرس، وصف البابا فرنسيس، البابا السابق بأنه "سيد التعليم المسيحي العظيم".

وأضاف: "لم يكن تفكيره الحاد واللطيف مرجعيا للذات، بل كنسيا، لأنه أراد دائما مرافقتنا في لقاء يسوع".

وتوفي بنديكتوس السادس عشر في 31 ديسمبر الماضي عن 95 عاما. وقالت وسائل الإعلام إن صحته تدهورت بشكل حاد وغير متوقع في 25 ديسمبر الماضي. وفي 28 ديسمبر خلال لقاء جماعي أعلن البابا فرانسيس أن سلفه كان مريضا بشكل خطير ودعا للصلاة من أجله.

واعتلى الكاردينال الألماني وعالم اللاهوت البارز جوزيف راتزنغر العرش البابوي في عام 2005 بعد وفاة البابا يوحنا بولس الثاني واتخذ اسم بنديكتوس السادس عشر. في عام 2013 أصبح أول بابا يتنحى منذ 600 عام. وأوضح بندكتوس السادس عشر قراره هذا بعدم وجود قوة تحكم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

المصدر: AP + RT