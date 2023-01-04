كازاخستان.. العواصف الثلجية تتسبب بإغلاق الطرق (فيديو)

علقت أكثر من 600 سيارة على الحواجز، وأغلق 127 طريقا في كازاخستان، بسبب العواصف الثلجية القوية.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الكازاخستانية، بأن سوء الأحوال الجوية تسبب بإغلاق 127 طريقا للسيارات، منها 49 طريقا داخليا، و78 طريقا يصل بين الأقاليم.

وأضافت الوكالة، أن أكثر من 600 سيارة عالقة على الحواجز بسبب تراكم الثلوج، وإغلاق الطرق شرق كازاخستان، ومناطق أكمولا، وألماتي، وزامبيل، وكاراغاندا، وكوستاناي، وتركستان.

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وقامت فرق الطوارئ خلال اليوم، بإجلاء 691 شخصا، بينهم 137 طفلا، علقوا في الطرقات بسبب العاصفة الثلجية.

كما نشرت فرق الطوارئ 838 مركزا مؤقتا في الطرق المغلقة، تحتوي على تدفئة، لجأ إليها حتى اللحظة، 420 شخصا، بينهم 69 طفلا.

كما أنشأت وزارة الطوارئ عدة مراكز داخلية وإقليمية لمواجهة الحوادث على الطرقات خلال فترة العواصف الثلجية.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان

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