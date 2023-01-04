أوزبكستان.. إجلاء أكثر من 400 شخص علقوا في ممر كامتشيك

تم إجلاء أكثر من 400 شخص، علقوا في ممر كامتشيك في أوزبكستان، بسبب تساقط الثلوج، بواسطة قطارات خاصة اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الطوارئ الأوزبكية، بأن السلطات أغلقت الطريق الدولي السريع A-373 في ممر كامتشيك، منتصف ليل الـ 4 من يناير "بتوقيت أوزباكستان" مؤقتا، بسبب كثافة تساقط الثلوج، وخطر حدوث انهيار جليدي، كما أنشئ مركز عمليات خاص لإجلاء المدنيين العالقين في الممر.

وأوضحت شركة السكك الحديدية الأوزبكية عبر "تلغرام"، أنها نظمت اليوم عملية إجلاء للأشخاص العالقين في الممر، بواسطة القطار الخاص رقم 902، الذ سيمر عبر مناطق Angren - Orzu – Pap"، وأضاقت أنه تم إجلاء أكثر من 400 شخص حتى اللحظة.

يشار إلى أن الطريق الوحيد الذي يربط المناطق الشرقية من وادي فرغانة، ببقية أجزاء أوزبكستان يمر عبر ممر كامتشيك، ويتم إغلاق الممر دوريا خلال السنة بسبب الانهيارات الثلجية في الشتاء، والسيول الطينية في الربيع.

وفي صيف عام 2016، قامت شركة السكك الحديدية الأوزبكية، ببناء خط سكة حديد Angren-Pap الكهربائي، والذي يمر عبر نفق بطول 19 كيلومترا عند الممر، لتفادي الإغلاقات المستمرة، ومع ذلك، وبسبب سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، يتم إيقاف حركة القطارات عبر النفق أيضا.

المصدر: نوفوستي