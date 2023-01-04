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استطلاع: 70٪ من العلمانيين الإسرائيليين قلقون بشأن مستقبلهم في ظل الحكومة الجديدة

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استطلاع: 70٪ من العلمانيين الإسرائيليين قلقون بشأن مستقبلهم في ظل الحكومة الجديدة
AFP
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أظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 70% من اليهود العلمانيين قلقون بشأن الحفاظ على أسلوب حياتهم في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعتبر الأكثر تدينا ويمينية.

ووجد الاستطلاع أن حوالي 75% من المستطلعين يعتقدون أن تأثير المجتمع الأرثوذكسي المتطرف على السياسة الإسرائيلية كبير جدا، وقال 57٪ من المستطلعين أن تأثير النساء ومجتمع المثليين على السياسة الإسرائيلية أقل.

وبعد شهرين من الانتخابات، كان هناك انخفاض بنسبة 6٪ في المتوسط ​​في التفاؤل بشأن مستقبل حكومة إسرائيل الديمقراطية، من 46٪ في نوفمبر إلى 40٪ في ديسمبر. وبين اليهود، انخفض معدل التفاؤل من 48٪ في نوفمبر إلى 42٪ في ديسمبر، بينما انخفض بين العرب من 34٪ في نوفمبر إلى 33٪ في ديسمبر.

وفيما يتعلق بوضع إسرائيل الدولي، يتوقع 85٪ من المستطلعين اليساريين حدوث تغيير نحو الأسوأ. من ناحية أخرى، يعتقد 36٪ فقط من اليمين الإسرائيلي أن "موقف الدولة سيتقوض مع الحكومة الجديدة".

المصدر: i24news

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