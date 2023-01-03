واشنطن تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتصفه بـ"غير المقبول"

أدانت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتيمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفت هذه الخطوة بـ"غير المقبولة".

ونشرت السفارة الأمريكية بيانا يفيد بأن، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدز، أوضح للحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منذ الصباح الباكر، قبيل اقتحام بين غفير لباحات المسجد الأقصى، حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ودعا الحكومة الإسرائيلية للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، خلال تهنئته بتوليه منصبه الجديد، أن الولايات المتحدة تدعم مشروع حل الدولتين، وستحول دون أي إجراءات من شأنها تقويضه، وتعريضه للخطر.

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ومنذ أن اتضحت تركيبة تحالف نتنياهو بعد اقتراع نوفمبر، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم تجاه نوايا المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي قد تضر بالعلاقات، والتعاون بين واشنطن وتل أبيب.

وأفاد وزيرة الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر "جيه ستريت" في واشنطن الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة ستقيم الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال سياساتها، والإجراءات التي ستتبعها، وليس بشخوصها.

جاء هذه ذلك، إثر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين، تحت حماية مكثفة من قبل قوات الأمن، والجيش الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: ynetnews.com