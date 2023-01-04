محكمة أمريكية تستدعي محافظ صندوق الاستثمارات السعودي للمثول أمامها بشأن تغريدة لماسك

استدعي محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، للمثول أمام محكمة، في قضية تعود إلى دعوى قضائية عام 2018 بشأن تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول شركة "تسلا".

وكان ماسك ادعى في تغريدته أنه حصل على "تمويل مضمون" لجعل الشركة خاصة. وتسعى شركة "تسلا" لاستدعاء الرميان وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية، كشاهد دفاع في محاكمة بشأن مزاعم حول احتيال ماسك على المساهمين من خلال هذه التغريدة.

وتم تسليم مذكرة الاستدعاء إلى الرميان قبل اختيار هيئة المحلفين المقرر أن تبدأ في 17 يناير في سان فرانسيسكو، وتستمر حوالي 10 أيام.

ويمكن لأي شهادة نهائية من الرميان أن تركز على المناقشات التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة مع ماسك قبل إعلانه "تأمين التمويل".

ومن بين الشهود المحتملين ماسك وأعضاء مجلس إدارة "تسلا"، ومديرها المالي ورئيس علاقات المستثمرين، وشخصيات من وادي السيليكون مثل الشريك الإداري في "سيلفر ليك"، إيغون دوربين، والمؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لاري إليسون.

ويزعم المستثمرون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن ماسك تلاعب بسعر سهم تسلا عندما غرد في أغسطس 2018 بأنه لديه تمويل لجعل شركة صناعة السيارات الكهربائية خاصة بسعر 420 دولارا للسهم الواحد، وهي صفقة لم تتحقق.

ويجادل المستثمرون الذين يقاضون تسلا وماسك، بأن تغريدته في أغسطس 2018 حول جعل تسلا خاصة مع "التمويل المضمون" كانت "كاذبة بلا منازع" وكلفتهم مليارات الدولارات من خلال تحفيز التقلبات الشديدة في سعر سهم "تسلا".

المصدر: "فايننشال تايمز" + "بلومبيرغ"