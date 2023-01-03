الدفاع الروسية: استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة كشف تجمّعهم للعدو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة رغم حظر ذلك عليهم، كشف لقوات كييف موقعهم الذي قصفته في ماكييفكا بضواحي دونيتسك.

وقالت الوازرة في بيانها: "التحقيق مستمر ومن الواضح أن السبب الرئيسي لما حدث هو استخدام الجنود المكثف للهواتف المحمولة، على الرغم من حظر ذلك في المناطق التي يمكن للعدو فيها رصدهم، ما سمح بتحديد تجمّعهم وتوجيه ضربة صاروخية لموقعهم".

وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل وسيتم تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة".

يذكر أن تجمّعا عسكريا روسيّا تعرض لضربة صاروخية وجهتها قوات كييف مؤخرا، أدت إلى مقتل العشرات من الجنود الروس في أكبر خسارة يتعرض لها الجيش الروسي منذ بدء عمليته في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك