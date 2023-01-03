فرنسا.. إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بهجمات بالقنابل والمتفجرات

أفادت وكالة "أ ف ب" بإجلاء تلامذة نحو 20 مدرسة في فرنسا يومي الاثنين والثلاثاء بعد تهديدات عبر الإنترنت بهجمات بالقنابل والمتفجرات.

وبحسب وزارة التربية الوطنية التي تواصلت معها وكالة فرانس برس، فإن "نحو عشرين مؤسسة ما بين معاهد وثانويات، تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم".

وأضافت "رصد الأولياء هذه الرسائل على تطبيقات "واتس آب" و"سناب تشات" و"أو إن تي" (ENT)، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرسين والتلاميذ.

وبحسب مصدر في الشرطة، أرسلت الرسائل في الـ2 والـ3 من يناير إلى حسابات تلاميذ على بوابة "أو إن تي".

وأشار مصدر مطلع على التحقيق إلى أنه بريدا إلكترونيا أرسل من حساب أحد التلاميذ يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة.

وأضاف "أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين، لكن أطلق سراحه لاحقا إذ تبين أن حسابه قد تعرض للقرصنة".

المصدر: أ ف ب