مكارثي لا يستبعد اندلاع "معركة" على منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

لم يستبعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، اندلاع معركة على منصب رئيس مجلس النواب بسبب معارضة ترشيحه.

وقال مكارثي ردا على سؤال حول عدد المعارضين لترشيحه: "ربما 5. وربما 20".

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ومن المقرر أن يبدأ التصويت لمنصب المتحدث يوم الأربعاء، حيث يتطلب فوز مكارثي 218 صوتا. وتمكن الجمهوريون من الحصول على 222 مقعدا في مجلس النواب بعد نتائج انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر 2022.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الاثنين أن "مجموعة" من الجمهوريين تحاول منع مكارثي من تولي منصب المتحدث. ولوحظ في الأيام الأخيرة، أن مكتب مكارثي أجرى مفاوضات مكثفة داخل الحزب الجمهوري، في محاولة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين، لكنه لم يتمكن من حل الخلافات مع "أشد المنتقدين" الذين وعدوا بالتصويت ضده.

المصدر: نوفوستي