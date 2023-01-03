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كندا.. اعتقال شاب هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

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كندا.. اعتقال شاب هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية
Globallookpress
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اعتقل شاب في أوتاوا بتهمة توجيه "تهديدات مرتبطة بالإرهاب" للبرلمان الكندي، وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الكندية.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكندية الملكية الخيالة في بيان إن المشتبه به نشر العديد من التهديدات على "تويتر".

وأوضحت أن التهديدات طالت مقر البرلمان، ووزارة الدفاع وسفارة جمهورية الصين الشعبية وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوتاوا.

ووجهت لدانيال هاود (19عاما) اتهامات من بينها التلفظ بتهديدات للتسبب بالموت أو الأذى الجسدي و"إحراق وتدمير أو إلحاق أضرار" بممتلكات.

وأطلق سراحه بشروط ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 يناير الحالي.

المصدر: "أ ف ب"

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