باكستان.. مسلح يقتل ضابطي مخابرات بارزين

أطلق مسلح النار على ضابطي مخابرات معروفين بخبرتهما، واعتقالهما أعضاء في حركة طالبان الباكستانية ومتشددين آخرين.

وقال ضابط في الشرطة إن الهجوم وقع عندما كان الضابطان يوقفان سيارتهما خارج مطعم على جانب طريق شرقي باكستان، في منطقة خانيوال بإقليم البنجاب، حين أطلق المسلح النار ولاذ بالفرار.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الضابطين المعروفين باعتقالهما أعضاء في حركة "طالبان" الباكستانية ومتشددين آخرين، كما عرفا بخبرتهما في التحقيق وحل القضايا المعقدة، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل في البلاد. حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤولون إن أحد القتيلين كان مدير إدارة مكافحة الإرهاب بالمنطقة، والتي لعبت دورا رئيسيا في اعتقال عناصر طالبان الباكستانية.

يذكر أن حركة "طالبان" الباكستانية صعّدت هجماتها ضد قوات الأمن في الأشهر الأخيرة، بعد أن أنهت من جانب واحد وقف إطلاق النار الذي دام شهرا مع الحكومة الباكستانية في نوفمبر.

المصدر: "أسوشيتد برس"