أكد الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، أن الغرب إذا نجح في أوكرانيا، سيقدم على عدوان مسلح عالمي.

وقال بركة على "تويتر": "النصر العسكري الأوكراني، أي نصر الغرب، سيكون بمثابة كارثة للمجتمع العالمي غير الأوروبي. وهذا من شأنه أن يدفع "الغرب الجماعي" إلى مواصلة اتباع الإستراتيجية العسكرية الأمريكية الهادفة إلى الحفاظ على هيمنة الغرب الأبيض على العالم".

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وصرح الناشط في وقت سابق بأن وجود أوكرانيا كدولة مستقلة انتهى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حولتها إلى "وقود مدافع" لأجل طموحاتها الجيوسياسية.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا إلى رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في استخدام أوكرانيا لأغراضهما الخاصة.

المصدر: نوفوستي