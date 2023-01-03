ممثل فرنسي ينتقد قلق الغربيين على أوكرانيا وتجاهلهم إفريقيا والشرق الأوسط

انتقد الممثل الفرنسي، عمر سي، الرأي العام الغربي الذي يعلن قلقه من الأحداث في أوكرانيا، ويتجاهل عقودا من إراقة الدماء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال سي في حوار مع صحيفة Le Parisien إنه فوجئ بأن الغربيين غارقون في النزاع الأوكراني.

وأضاف: "هل هذا يعني أنه عندما يحدث ذلك في إفريقيا، فأنتم تتأثرون بشكل أقل؟".

وأكد أنه صُدم بالحرب الإيرانية العراقية عندما كان طفلا.

وشدد أنه عمر سي أنه يشعر بالقلق من جميع النزاعات المسلحة، بغض النظر عن مكان حدوثها.

المصدر: RT