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رئيس وزراء هولندا يعد زيلينسكي بمساعدته على "كسب الحرب"

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رئيس وزراء هولندا يعد زيلينسكي بمساعدته على
AP
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قال رئيس وزراء هولندا مارك روته، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن هولندا ستفعل كل ما في وسعها "لمساعدة أوكرانيا لتكسب الحرب".

وكتب رئيس وزراء هولندا في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس زيلينسكي وأكدت له أن هولندا ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا ليس فقط في الدفاع عن نفسها، ولكن أيضا لتكسب الحرب".

وشدد مارك روته، على أن الأشهر المقبلة ستتمتع بقيمة "حاسمة" في الأزمة الأوكرانية.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء هولندا، إن بلاده ستمنح أوكرانيا 2.5 مليار يورو في عام 2023 لتلبية الاحتياجات المختلفة.

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المصدر: نوفوستي

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