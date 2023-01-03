رئيس وزراء هولندا يعد زيلينسكي بمساعدته على "كسب الحرب"

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن هولندا ستفعل كل ما في وسعها "لمساعدة أوكرانيا لتكسب الحرب".

وكتب رئيس وزراء هولندا في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس زيلينسكي وأكدت له أن هولندا ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا ليس فقط في الدفاع عن نفسها، ولكن أيضا لتكسب الحرب".

📞: Ukraine has held its own against Russia’s barbaric invasion for almost a year now. The months ahead are crucial. I just spoke to President @ZelenskyyUa and assured him that the Netherlands will do everything it can to help 🇺🇦 not only defend itself, but also win the war. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023

وشدد مارك روته، على أن الأشهر المقبلة ستتمتع بقيمة "حاسمة" في الأزمة الأوكرانية.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء هولندا، إن بلاده ستمنح أوكرانيا 2.5 مليار يورو في عام 2023 لتلبية الاحتياجات المختلفة.

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المصدر: نوفوستي