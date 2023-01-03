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تشاووش أوغلو: فنلندا والسويد تتعرضان لضغط الزمن.. وتركيا غير قلقة

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تشاووش أوغلو: فنلندا والسويد تتعرضان لضغط الزمن.. وتركيا غير قلقة
AP
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن السويد وفنلندا تتعرضان لـ "ضغط الزمن" على خلفية طلب الانضمام إلى الناتو، لكن أنقرة لم تشعر بالقلق بهذا الخصوص.

ونقلت صحيفة Sabah عن الوزير التركي القول: "نشرح هذا الموقف ونفسره،  بنفس الطريقة لكل شخص نلتقي به. هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها. الوقت يضغط على فنلندا والسويد. خاصة في فنلندا، حيث ستجري الانتخابات في الأشهر المقبلة. نحن لا نتعرض لضغط الزمن. من يسألنا عن ذلك ، نقول إنه عندما تُتخذ الخطوات، عندما يتم الوفاء بالالتزامات، ستتحقق العضوية".

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وتابع الوزير تشاووش أوغلو: "في الواقع، قمنا بإيماءة. لقد سمحنا ببدء عملية مفاوضات العضوية بعد توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية. وقلنا في النهاية إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق من جانب هاتين الدولتين، فسنرسله إلى برلماننا".

وتقدمت السويد وفنلندا في 18 مايو الماضي، بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو. وفي 28 يونيو وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضويتهما في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

المصدر: نوفوستي

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