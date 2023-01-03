تشاووش أوغلو حول إمكانية لقاء أردوغان والأسد: لنلتق نحن الوزراء ونقيّم الوضع

علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على إمكانية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قائلا: "لنلتق نحن الوزراء ونقيم الوضع".

وقال تشاووش أوغلو في تصريح: "بداية فلنلتقِ نحن (وزراء الخارجية) ونقيّم الموضوع، ثم يتم تقييم عقد هذا اللقاء (بين الرئيسين)".

وعن اللقاء الثلاثي في موسكو (الروسي والسوري والتركي)، قال أوغلو: "لم تقل لنا الولايات المتحدة صراحة لماذا تلتقون مع الجانب السوري باجتماعات ثلاثية مع روسيا. ولكننا نفهم ونعرف بأن الولايات المتحدة هي ضد تطبيع علاقاتنا مع الجانب السوري".

المصدر: RT