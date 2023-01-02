حزب العدالة والتنمية التركي: لقاء الأسد وأردوغان على جدول الأعمال

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد على جدول الأعمال.

وقال جليك: "نعتبر أن الوقت قد حان لمد الجسور بين البلدين، وحان الوقت للحوار السياسي".

وأضاف: "القضية التالية على جدول الأعمال ستكون إمكانية عقد اجتماع قمة. نحن راضون عن المستوى الذي تم تحقيقه حتى الآن".

وأكدت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق، أن اجتماع وزير الدفاع السوري علي محمود عباس ونظيره التركي خلوصي أكار في موسكو كان إيجابيا.

المصدر: RT