علق قراء صحيفة Gazeta.pl البولندية على انتقادات رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي لاحتفال كييف بعيد ميلاد ستيبان بانديرا العميل الأوكراني الذي قاتل لجانب النازيين في الحرب العالمية.

في 1 يناير بداية العام الحالي 2023 وتحت رعاية السلطات الرسمية في أوكرانيا، نظم المئات من النازيين الجدد مسيرة حملوا فيها المشاعل في العاصمة الأوكرانية احتفالا بعيد ميلاد ستيبان بانديرا، العميل الأوكراني الذي قاتل لجانب النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وأعرب ماتيوز موراوسكي عن غضبه من ذلك، مستذكرا مذبحة فولينيا وانتقد مدح المسؤولين الأوكران لهذه الجرائم.

وعلق قراء الصحيفة على تصريحات ماتيوز، إذ قال أحد القراء، "إذا كان رئيس وزراء بولندا شديد الانتقاد بشأن ذكرى بانديرا، فكيف نفهم ذلك، التزام الصمت بشأن تلك الأحداث؟".

وفي تعليق لآخر: "رئيس الوزراء، عليك أن تكون حريصا في هذا الانتقاد لبانديرا. بعد كل شيء، إذا غضب الأوكرانيون، فيمكننا الحصول على قاذفة قنابل يدوية أخرى كهدية، أو سيقع شيء ما في مكان ما بالقرب من الحدود. يجب أن نكون متيقظين".

"أخشى أن كل هذه الأسلحة الغربية ستستخدم يوما ما ضد المانحين. آمل أن أكون مخطئا؟".

وشدد آخر: "لن يمحوا بطلهم من الذاكرة، ولن نؤوي الأوهام. يجب أن نكون أكثر انتباها لهذه التحالفات مع أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي