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الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل ولا رجعة فيه

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الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل ولا رجعة فيه
Gettyimages.ru
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جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يدعو كوريا الشمالية إلى السير على طريق نزع السلاح النووي بشكل تام لا رجعة فيه.

وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تستحق الثقة، نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

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ودعا الاتحاد الأوروبي في هذا البيان، الجانب الكوري الشمالي إلى وقف زيادة وتأجيج التوتر العسكري بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

في وقت سابق أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في اجتماع لقيادة حزب العمال الكوري، عن ضرورة تعزيز القوات النووية في البلاد، وإنتاج كميات ضخمة من الرؤوس الحربية النووية، وإنشاء منظومات جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على الهجوم المضاد الفوري، وتحقيق أنجاز عاجل لمشروع لأقمار التجسس الصناعية الاستطلاعية لصواريخ ونقلها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي

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