بولتون يدعو إلى استبعاد تركيا من "الناتو" بسبب علاقاتها مع روسيا

اعتبر مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، أن عضوية تركيا في "الناتو" قد تصبح موضع شك عام 2023 على خلفية علاقاتها مع روسيا ورفضها فرض عقوبات ضدها.

وأكد أنه في الأشهر المقبلة، سيتم اختبار "وحدة وتصميم الغرب" بشكل عملي.

وأضاف: "اتخذت فنلندا والسويد قرارا مذهلا بالانضمام إلى "الناتو"، لكن شركاء روسيا التجاريين والعسكريين لم يتخلوا عنها بعد في وقت الحاجة، بما في ذلك تركيا للأسف، التي يجب أن تكون عضويتها في الناتو موضع تساؤل في عام 2023 إذا تم إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان (ربما عن طريق التزوير)".

وأكد أن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا ستساهم في تنامي الاستياء في الغرب.

المصدر: تاس