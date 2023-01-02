ابنة أشهر جاسوس إسرائيلي تجدد طلب وساطة الإمارات لدى الأسد لاستعادة رفات والدها 

جددت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في ستينات القرن الماضي في سوريا، مناشدة الإمارات للتوسط لدى الرئيس السوري بشار الأسد وإحياء مساعي استعادة رفاته.

وجاء حديث بن دور في مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، بعد يوم على عدوان إسرائيلي جديد استهدف محيط دمشق، وهو ما علقت عليه ابنة كوهين بالقول: "في كل مرة يتجدد به القصف الإسرائيلي على سوريا نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

وقالت بن دور إن "الإمارات تملك ثقلا في المجتمع الدولي وإسرائيل"، وتابعت: "لم أفكر لوحدي بهذه الفكرة، وهي فكرة ممتازة أن نتوجه عبر قناة عربية"، في إشارة إلى الإمارات.

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وذكر موقع القناة العبرية أن بن دور "توجهت بطلب لقاء سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة".

وجددت ابنة الجاسوس النداء للرئيس السوري، إذ قالت: "رغم أنني أعتقد أنه لا يوجد أمل بهذا الاتجاه، لكن إذا ما أردنا التوجه لإنسانيته فأقول إن والدي دفع ثمن فعلته".

وأشار موقع القناة إلى أنه "حاول الاتصال بسفارة الإمارات في إسرائيل لأخذ رد وتعقيب عما إذ ترى الإمارات نفسها وسيطة في ملف كوهين، لكن حتى اللحظة لم نتلق الرد".

المصدر: موقع "i24NEWS" العبرية