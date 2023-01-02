كوهين يبحث في أول اتصال هاتفي مع بلينكن اتفاقيات التطبيع وملف إيران

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وبحث معه اتفاقيات التطبيع، والجهود المشتركة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وذكر كوهين في حسابه بموقع "تويتر": "لقد تحدثت الآن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشنا عدة قضايا منها أهمية اتفاقيات التطبيع وتوسيعها، وكذلك النشاط المشترك لمنع حصول إيران على أسلحة نووية".

وأشار: "قلت له إن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على رأس أولوياتنا وسنواصل تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين".

ويذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، كشفت في تقرير سابق لها، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذره فيها من تجاوز الخطوط الحمراء لواشنطن بشأن عدد من الملفات، وكان على رأسها مسألة حل الدولتين، وضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية.

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المصدر: سبوتنيك