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ستولتنبرغ يثير بتصريح حول روسيا سخط البريطانيين وغضبهم

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ستولتنبرغ يثير بتصريح حول روسيا سخط البريطانيين وغضبهم
AP
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سكرتير حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي دعا إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد مع روسيا في أوكرانيا، وأجمعوا على أنه المحرّض الرئيس بهذا النزاع.

وكتب القارئ تيني تيمي حول ستولتينبريغ: "إنه المثير الرئيسي للمتاعب هنا. الحرب مفيدة للتحالف على المدى الطويل".

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وأضاف آخر: "ستولتنبرغ أحد المبادرين الرئيسيين لهذه الفوضى والكابوس ولا يريد أن يتوقف".

وسخر ستيف ويكس: "نعم، دعونا نعطي المليارات لعمالقة الأسلحة ومساهميهم، ثم نتجمد حتى الموت في منازلنا".

وسأل MrBond: "لماذا يدلي الأمين العام لحلف "الناتو" بمثل هذه التصريحات السخيفة التي تخرج عن نطاق اختصاصه؟".

وأشار بيتيموس 1 إلى أن "الأمين العام للتحالف يحرض على إشعال حرب عالمية ثالثة".

وتساءل آخر عن "شركات الدفاع التي يمتلكها؟".

واقترح آخر: "أليس من الأفضل بدء مفاوضات السلام بدلا من إطالة أمد القتال؟".

وأضاف مايكل ستيوارت 70: "لو لم يتحرك الناتو شرقا، لما اندلع هذا النزاع أصلا".

المصدر: نوفوستي

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