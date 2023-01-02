سياسي أمريكي: ستحل نهاية الغرب بعد أن يهزم الروس واشنطن والناتو في أوكرانيا

قال السياسي الأمريكي جيفري يونغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إن الإمبريالية الغربية ستنتهي نتيجة هزيمة الأمريكيين والناتو على يد الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "ستنهار الإمبريالية الغربية، عندما يحدث تدهور الدولار، وعندما ستتعرض الولايات المتحدة والناتو والحكومة النازية العميلة في أوكرانيا لهزيمة ساحقة في ساحة المعركة".

Western imperialism will end when the value of the $ collapses, the US, NATO and the puppet Nazi government of Ukraine are all defeated decisively on the battlefield, and Washington's sanctions backfire so badly against us that our entire economy collapses. The perfect storm. https://t.co/HakQI4TmSV — Geoffrey M. Young (@GeoffYoung4KY) January 1, 2023

وتابع السياسي الأمريكي: "ستأتي عقوبات واشنطن بنتائج عكسية ضدنا بشدة حتى ينهار اقتصادنا بالكامل. العاصفة المثالية".

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المصدر: نوفوستي