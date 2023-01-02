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سياسي أمريكي: ستحل نهاية الغرب بعد أن يهزم الروس واشنطن والناتو في أوكرانيا

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سياسي أمريكي: ستحل نهاية الغرب بعد أن يهزم الروس واشنطن والناتو في أوكرانيا
Sputnik
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قال السياسي الأمريكي جيفري يونغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إن الإمبريالية الغربية ستنتهي نتيجة هزيمة الأمريكيين والناتو على يد الجيش الروسي في أوكرانيا.

 وأضاف في تغريدة على تويتر: "ستنهار الإمبريالية الغربية، عندما يحدث تدهور الدولار، وعندما ستتعرض الولايات المتحدة والناتو والحكومة النازية العميلة في أوكرانيا لهزيمة ساحقة في ساحة المعركة".

وتابع السياسي الأمريكي: "ستأتي عقوبات واشنطن بنتائج عكسية ضدنا بشدة حتى ينهار اقتصادنا بالكامل. العاصفة المثالية".

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المصدر: نوفوستي  

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