مستخدمو تويتر تعليقا على كلمة بايدن بمناسبة العام الجديد: مرعبة

سخر مستخدمو تويتر من الكلمة التي نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه الرسمي بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال بايدن في كلمته: "نحن على استعداد للقيام بالمزيد من العمل في 2023".

وتم إرفاق المنشور، بصورة للرئيس الأمريكي وهو يصعد على السلم وبيده كأس قهوة وملف به مستندات في اليد الأخرى. كل هذا يحدث على خلفية مرج أخضر في حرم البيت الأبيض.

ورد المستخدمون بسخرية على كلمات رئيس الولايات المتحدة.

وطرح المستخدم Year Zero — Rory Biller التساؤل: "هل ستتعلم كيفية تغيير الحفاضات بنفسك هذا العام؟".

وأضاف المستخدم Boomer Mays: "هل تعرف زوجتك أنك في الشارع؟ ".

وقال مستخدم آخر: "أنا متأكد من أنه يسير في الاتجاه الخطأ".

وتابع المستخدم MatthewJshow معلقا: "هذا أمر مرعب".

We’ve got more work to do, but this year, we signed historic legislation to lower costs for working families and seniors, help keep our communities safe from gun violence, and create good-paying jobs across the country.



I look forward to more progress in the new year. pic.twitter.com/J8lOyQdV1d — Joe Biden (@JoeBiden) December 31, 2022

ولاحظ المستخدم King B ساخرا: "كيف، على سبيل المثال من خلال كتابة خطاب استقالة، حتى نتمكن نحن الناس ، أخيرا ، من البدء في احترامك لفعل واحد على الأقل؟".

وكتب Oclasus: "وماذا فعلت في عام 2022؟".

وقال tim anderson: "المزيد من غسيل الأموال؟".

في هذا العام بلغ عمر بايدن 80 عاما، ولاحظ المستخدمون مرات كثيرة سلوكه الغريب. فعلى سبيل المثال، في أوائل أبريل، قال بايدن إن ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت تشغل منصب نائب الرئيس خلال الفترة التي كان فيها بايدن نفسه في هذا المنصب. وعدة مرات قال بايدن إن كامالا هاريس تشغل منصب رئيس الدولة، وأخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي