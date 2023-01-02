"حماس" تدعو إلى النفير العام وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تهديد بن غفير باقتحام الأقصى

دعت حركة "حماس" إلى النفير العام وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أي تصعيد عقب تهديد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام الأقصى المبارك.

وجاء في بيان حركة "حماس": "إن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه".

وأضاف البيان: "ندعو شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس، كما ندعو أمتنا العربية والإسلامية، شعوبا وقادة، وكل أحرار العالم لنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيتها".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أعلن أمس الأحد أنه يعتزم زيارة الحرم القدسي خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير طلب من الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس التنسيق له لزيارة الحرم القدسي يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

المصدر: RT