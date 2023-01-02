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جنرال سابق في حلف الناتو يكشف عن موعد محتمل لتحقيق الهدنة في أوكرانيا

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جنرال سابق في حلف الناتو يكشف عن موعد محتمل لتحقيق الهدنة في أوكرانيا
AP
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أفادت صحيفة "Berliner Zietung" بأن الجنرال السابق في حلف الناتو، هانس لوتار دومريزيه، يؤكد أن أوكرانيا وروسيا ستتفقان على الهدنة في الصيف القادم.

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وقال: "خلال عام 2023 ستكون لدينا هدنة".

وعبر عن اعتقاده أن وقف إطلاق النار سيتم في الفترة ما بين فبراير ومايو القادمين.

وأضاف: "من المحتمل أن تستغرق المفاوضات وقتا طويلا وهناك حاجة إلى وسيط: ربما الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش أو الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان أو رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا) مودي، وذلك على الرغم من عدم فرض أي شخص نفسه بشكل خاص".

المصدر: نوفوستي

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