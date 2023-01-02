وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات في منطقتي نيكولايف وتشيركاسي وسط وجنوب أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارت وقعت في منطقتي نيكولايف وتشيركاسي وسط وجنوب أوكرانيا.

وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، "تم الإبلاغ عن انفجارات في منطقتي ميكولايف وتشيركاسي. وهناك الآن حالة تأهب من الغارات الجوية في هذه المناطق".

في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بحالة تأهب جوي في وسط وجنوب أوكرانيا، في مناطق تشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولاييف.

كما كتبت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات قوية خلال الليل (ليلة الاثنين) وإعلان إنذار جوي في كييف.

وبدأت القوات الروسية تنفيذ ضربات على مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من وقوع العمل الإرهابي في جسر القرم، الذي تقف وراءه الاستخبارات الأوكرانية، ويتم تنفيذ الضربات الروسية على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصال في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي