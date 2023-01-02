وسائل إعلام: انفجارات في كييف للمرة الثانية خلال الليل

أفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن سكان العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها سمعوا دوي انفجارات قوية جديدة في مدينة كييف خلال الليل.

وتحدثت الأنباء الواردة في الساعة الواحدة والنصف ليلا، عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة غولوسيفسكي في جنوب غرب كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وكذلك في الجزء الأيسر من المدينة. وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، عن انفجار في منطقة ديسنيانسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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وقالت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية، دوت انفجارات جديدة في كييف، في حوالي الساعة 3.05 (بتوقيت موسكو) وفي حوالي الساعة 3.30 (بتوقيت موسكو).

وأضافت: "في كييف أصوات انفجارات على الضفة اليسرى -الدفاع الجوي يعمل".

وتحدثت قناة ТСН التلفزيونية كذلك، عن سماع "دوي انفجارات قوية" في العاصمة الأوكرانية في الليل.

من جانبه قال فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الخاضعة لأوكرانيا من المقاطعة.

وأضاف: "يسمع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه، الواقعة مؤقتا تحت احتلال نظام زيلينسكي. وتحدث أبناء المدينة، عن ثلاثة انفجارات على الأقل سمعها السكان".

وذكر روغوف، أنه وحسب المعلومات الأولية، تعمل في المنطقة قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وبعد ساعة، أبلغ روغوف عن "موجة جديدة من الانفجارات" في زابوروجيه.

ولاحقا أشار روغوف إلى سماع دوي انفجارين في مدينة مليتوبول.

وقال: "سمعنا في حوالي الساعة 01.21 دوي انفجارين قويين في ميليتوبول وضاحيتها القريبة".

المصدر: نوفوستي