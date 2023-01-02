إسرائيل: وصول 6 طائرات أمريكية للمشاركة في طلعات جوية مع سلاح الجو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن ست طائرات F-15 أمريكية، هبطت في قاعدة "نيفتايم" الجوية، لإجراء طلعات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "ست طائرات F-15 أمريكية (من القيادة المركزية الأمريكية AFCENT)، هبطت اليوم في قاعدة "نيفتايم" الجوية كجزء من انتشار ACE الذي سيقام الأسبوع المقبل. خلال الانتشار ستجري القوات طلعات مشتركة وستحاكي الهجوم على أهداف في العمق مع طائرات أدير (F35) وطائرة نحشون (G5) لسلاح الجو الإسرائيلي".

ست طائرات F-15 أمريكية (من القيادة المركزية الأمريكية AFCENT)، هبطت اليوم في قاعدة "نيفتايم" الجوية كجزء من إنتشار ACE الذي سيقام الأسبوع المقبل. خلال الإنتشار ستجري القوات طلعات مشتركة وستحاكي الهجوم على أهداف في العمق مع طائرات أدير (F35) وطائرة نحشون (G5) لسلاح الجو الإسرائيلي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2023

المصدر: RT