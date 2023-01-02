 
مباشر

إسرائيل: وصول 6 طائرات أمريكية للمشاركة في طلعات جوية مع سلاح الجو

أخبار العالم

إسرائيل: وصول 6 طائرات أمريكية للمشاركة في طلعات جوية مع سلاح الجو
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhht

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن ست طائرات F-15 أمريكية، هبطت في قاعدة "نيفتايم" الجوية، لإجراء طلعات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "ست طائرات F-15 أمريكية (من القيادة المركزية الأمريكية AFCENT)، هبطت اليوم في قاعدة "نيفتايم" الجوية كجزء من انتشار ACE الذي سيقام الأسبوع المقبل. خلال الانتشار ستجري القوات طلعات مشتركة وستحاكي الهجوم على أهداف في العمق مع طائرات أدير (F35) وطائرة نحشون (G5) لسلاح الجو الإسرائيلي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا