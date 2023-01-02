بريطانيا تعلن عن مسابقة للحصول على بديل للوقود النووي الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية عن مسابقة، لتوفير بدائل للوقود النووي الروسي وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وجاء في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء البريطاني: "سيعمل صندوق الاستثمار الجديد على تعزيز أمن الطاقة من خلال تحفيز الاستثمار في تطوير وتسويق إنتاج الوقود النووي المحلي، بما في ذلك التكنولوجيات المتطورة لأنتاج هذا الوقود".

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ووفقا للبيان، تم تخصيص 75 مليون جنيه إسترليني لدعم تطوير بدائل للوقود الروسي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في البلاد. وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن روسيا تمتلك الآن حوالي 20 في المائة من قدرة معالجة اليورانيوم و 40 في المائة في مجال التخصيب.

وقال البيان: "ستعزز حزمة الاستثمار هذه أمن الطاقة في بريطانيا من خلال توفير الوصول إلى إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود البريطاني الصنع لتشغيل الأسطول النووي البريطاني اليوم وغدا، مما يضمن التخلص من النفوذ الروسي وخلق المزيد من فرص العمل وفرص التصدير".

المصدر: نوفوستي