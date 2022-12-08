الولايات المتحدة تسعى لإزاحة روسيا والصين من السوق الدولية النووية

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على اتخاذ تدابير إضافية لمنافسة روسيا والصين في السوق الدولية في مجال الطاقة النووية.

أعلن ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية، جيم ريش (الحزب الجمهوري) عقب التصويت، على هذا المشروع.

وأكد المشرع في بيان، أن المبادرة تهدف إلى "تسهيل التفاعل مع الحلفاء والشركاء من أجل تطوير استراتيجية تصدير التكنولوجيات ومختلف الخدمات في هذا المجال".

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقليص النفوذ المتزايد لروسيا والصين في مجال تصدير الطاقة النووية في العالم".

وتنص الوثيقة على إجراءات مختلفة لتكثيف بناء محطات الطاقة النووية في الدول الأخرى، وصيانة هذه المنشآت وتقديم خدمات تزويد الجانب الأمريكي بالوقود النووي.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ إيلاء اهتمام خاص لتلك البلدان، التي تتعاون بالفعل في هذا المجال مع روسيا والصين.

هذا ولم يتم تحديد موعد بعد للنظر في مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

المصدر: تاس