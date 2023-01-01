شرطة نيويورك تنفي ما أشيع عن محاولة امرأة اقتحام مقر الأمم المتحدة بسيارتها

نفت شرطة نيويورك ما تم تداوله من أنباء عن محاولة امرأة اقتحام بوابة مقر الأمم المتحدة بسيارتها.

وأكدت شرطة نيويورك أنه "لم يحاول أحد اختراق البوابة ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل أبدا، وأن امرأة تبلغ من العمر 50 عاما توقفت بسيارتها أمام مقر الأمم المتحدة وأن حرس المبنى طلب لها سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى مستشفى قريب دون وقوع أي حادث".

ونفت الشرطة اصطدام السيارة غير المتعمد بسياج الأمم المتحدة، وأشار مصدر مطلع إلى أن المرأة تعاني من مشاكل عقلية.

وسبق لموظف بالأمم المتحدة وقال للصحفيين: "هذا الصباح، حاولت امرأة عدة مرات دخول مقر الأمم المتحدة بسيارتها لكنها فشلت، ولم تشكل أي تهديد للمبنى. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وتعاملت مع الوضع".

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المصدر: نوفوستي