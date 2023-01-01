رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تبحث مع رئيس البرازيل العلاقات بين موسكو وبرازيليا

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، أنها بحثت مع الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت: "أجرينا محادثات هادفة للغاية وبحثنا النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا".

والتقى الرئيس البرازيلي أمس السبت قبيل تنصيبه، رئيستي وفدي روسيا وأوكرانيا اللتين وصلتا إلى البرازيل لحضور مراسم تنصيبه.

وتمثل ماتفينكو روسيا في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، حيث وصلت في وقت سابق إلى البرازيل في زيارة رسمية.

المصدر: نوفوستي