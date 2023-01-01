"ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم حول عودة ترامب إلى "فيسبوك"

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة "ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم حول عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى "فيسبوك".





وكان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر"، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر".

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترامب، بواسطة كلا من شركتي فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسميا.

وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترامب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض، فيما يخضع حاليا لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

إقرأ المزيد

المصدر: فايننشال تايمز