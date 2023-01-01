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مؤسس مجموعة "فاغنر": لدينا كثير من الأسرى الأوكرانيين

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مؤسس مجموعة
Sputnik
عناصر من مجموعة "فاغنر" في لوغانسك (صورة أرشيفية)
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أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، الذي زار مقاتليه المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا عشية عيد رأس السنة، إن المجموعة أسرت عددا كبيرا من جنود العدو.

وقال بريغوجين في تصريحات مصورة لوكالة "نوفوستي": "لدينا كثير من الأسرى. هناك بينهم من أصيب ومن (استسلم بعد أن) اعتراه الخوف. وهناك من قاتلوا حتى النهاية واضطروا للخروج وأيديهم مرفوعة من أجل إنقاذ حياة رفاقهم".

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وشدد بريغوجين على أن مقاتلي "فاغنر" لا يعاملون الأسرى بقسوة، لا سيما بعد أن يتم وضعهم قيد الاعتقال.

وقال: "الأكثر قسوة في معاملة الأسرى رجالنا الذين يأسرونهم، لأن ذلك يحدث في الخطوط الأمامية، وهم يواجهون عدوا يحمل السلاح".

وكان بريغوجين، ذكر أن الأسرى الأوكرانيين أخبروه خلال زيارته لهم بمناسبة عيد رأس السنة، بأنهم يتمنون السلام، والتسوية العاجلة للنزاع.

المصدر: "نوفستي"

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