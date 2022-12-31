أسرى أوكرانيون يفصحون لمؤسس "فاغنر" عن أمنيتهم في العام الجديد

ذكر يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أن الأسرى الأوكرانيين أخبروه خلال زيارته لهم بمناسبة عيد رأس السنة، بأنهم يتمنّون السلام، والتسوية العاجلة للنزاع.

ونقلت "نوفوستي" عن بريغوجين جملة صاغها أحد الأسرى الأوكرانيين بالنيابة عن رفاقه في الأسر: "نريد السلام، وأن ينتهي كل هذا".

وذكر الأسرى أنه تمت تعبئتهم من مختلف مدن أوكرانيا، من كييف، وكريفوي روغ، وأوديسا، ولفوف.

وقال بريغوجين: "سنعمل على تسليمهم، والشيء الأهم بالنسبة لنا هو إنهاء هذه القصة، وليس بدء قصة جديدة".

وأضاف بريغوجين للصحفيين: "هم سلافيون مثلنا ويحتفلون بالعام الجديد".

المصدر: نوفوستي