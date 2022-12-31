إيران: لائحة الاتهام في قضية اغتيال سليماني باتت جاهزة تقريبا

أعلنت لجنة التحقيق الإيرانية المكلفة بقضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم ‏سليماني، أن لائحة الاتهام في الجريمة باتت ‏جاهزة تقريبا.‏

وقال عباس علي قدخدعي، يوم السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.

ووصف اغتيال قاسم سليماني بأنه "جريمة لا تغتفر"، مشددا على أنه "يجب تقديم المسؤولين الأمريكيين المسؤولين عنها إلى العدالة".

وبين المسؤول الإيراني أن "أمريكا انتهكت جميع التزاماتها الدولية باغتيال سليماني"، مضيفا أن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والامتثال لمعايير حقوق الإنسان، واحترام سيادة واستقلال الدول، هي الالتزامات التي انتهكتها أمريكا في قضية مقتل قاسم سليماني".

وجدد عباس علي قدخدعي التأكيد على استراتيجية إيران لمحاربة ومقاومة الأجانب في منطقة غرب آسيا، مشيرا إلى أن إيران كانت في طليعة القتال ضد الجماعات الإرهابية مثل "داعش"، عندما استشهد الجنرال سليماني في 3 يناير 2020.

يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

المصدر: "إرنا" + وكالات