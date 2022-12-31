استطلاع: أردوغان سيخسر الانتخابات إن جمعته جولة ثانية بأحد أربعة من معارضيه

كشف استطلاع للرأي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات إذا جرت جولة ثانية منها، وجمعته مع أحد أربعة من أبرز مرشحي المعارضة المحتملين.

أظهر ذلك استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث في شهر ديسمبر، حول المرشح الأوفر حظا، إذا أجريت جولة ثانية من الانتخابات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، إذا تنافس أردوغان وعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات، فسيحصل أردوغان على 38.2 في المئة من الأصوات، وإمام أوغلو على 50.6 في المائة.

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والشهر الماضي، كان هذا الرقم لصالح إمام أوغلو أيضا، بنسبة 42.9 في المئة، بينما تراجع أردوغان 4.2 نقطة، ارتفع إمام أوغلو 7.7 نقاط.

ووفقًا للاستطلاع، فإن المنافسة بين أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، سيحصل خلالها أردوغان على 40.1 في المئة من الأصوات، وكيليتشدار أوغلو على 44.9 في المئة.

وفي الشهر الماضي، تقدم أردوغان بنسبة 44.5 في المئة مقابل 39.4 في المئة لزعيم المعارضة.

أما إذا خاض أردوغان الجولة الثانية مع رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار، فسيحصل على 41.1 في المئة من الأصوات، بينما منافسته ستحصل على 42.9 في المئة منها، حسب الاستطلاع.

وإذا تنافس أردوغان وعمدة مدينة أنقرة منصور يافاش في الجولة الثانية، سيحصل أردوغان على 36 في المئة، بينما سيحصل يافاش على 51.2 في المئة.

وكانت تلك المعدلات في الشهر الماضي، 39.7 في المئة، إلى 46.4 في المئة، وهو ما يعني أنه بينما انخفض أردوغان بمقدار 3.7 نقاط، ارتفع يافاش بمقدار 4.8 نقاط.

المصدر: "زمان" التركية