خبير تركي: إذا جرت الانتخابات الآن فإن أردوغان سيخسرها أمام مرشح التحالف المعارض

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "ماك" التركية للأبحاث، محمد علي قولات، بأنه إذا أجريت انتخابات في تركيا غدا، فسيفوز فيها مرشح "الطاولة السداسية" التي تضم 6 أحزاب معارضة.

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وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أنه بينما تناقش تركيا الحظر السياسي وعقوبة السجن الصادرة بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، كشفت الكواليس السياسة في البلاد أن هذا القرار قد يؤثر أيضا على اختيار المرشح الرئاسي للطاولة السداسية.

واعتبر قولات أنه بغض النظر عن المرشح الرئاسي لـ"الطاولة السداسية"، فإنه سيفوز في الانتخابات ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وقال: "إذا كان أكرم إمام أوغلو مرشحا، فسيفوز، وإذا كان منصور يافاش مرشحا، فسيفوز، وإذا كان كمال كيليتشدار أوغلو أو ميرال أكشنار مرشحين أيضا، سيفوزون في هذه الانتخابات، لأن الحكومة ترتكب أخطاء فادحة".

وحسب قولات، فإن العقوبة المفروضة على أكرم إمام أوغلو ستبعد الناخبين عن حزب العدالة والتنمية، وستكون هناك زيادة في أصوات حزب الشعب الجمهوري.

وأعرب قولات عن اعتقاده بأن مؤشر الترشح في الانتخابات بات أقرب إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بسبب الدعم الذي قدمته له أحزاب "الطاولة السداسية".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق هذا الشهر، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "جينار" التركية لأبحاث الرأي تقدم أردوغان على منافسيه في نسبة تأييد المواطنين.

المصدر: "زمان"