وزير الخارجية التركي يحدد موعد لقائه مع نظيره السوري ويتحفظ عن ذكر المكان

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره السوري فيصل المقداد، والروسي سيرغي لافروف في النصف الثاني من يناير.

وصرح وزير الخارجية التركي، للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة التي أقلّته إلى البرازيل، لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دا سيلفا: "قلنا، لنعقد الاجتماع في النصف الثاني من يناير".

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ووفقا لقناة Habertürk التلفزيونية التركية، لم يتضح بعد المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع، وأشار أوغلو إلى أنه "قد يعقد في روسيا أو دولة ثالثة".

يذكر أن موسكو استضافت في وقت سابق لقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي محمود عباس، ورئيسي المخابرات في البلدين هاكان فيدان، وعلي مملوك، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "الجانبين بحثا ملفات عدة وكان اللقاء إيجابيا"، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.

المصدر: RT